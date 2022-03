Matrioshka leva a Muros ‘Comando comadres’

Muros. O centro cultural e xuvenil de Muros acolle este sábado ás 21.00 horas o espectáculo Comando comadres, da compañía Matrioshka. A obra está dirixida por Gena Baamonde e interpretada por Chelo do Rejo, Anabell Gago e María Ángeles Iglesias. A peza é unha homenaxe a todas as heroínas da diario, ás mulleres invisibilizadas e á historia oculta do noso pasado. Busca mostrar, sempre a través do humor, modelos de mulleres que poidan deixar de ser sempre amables e conformistas.

Os interesados en asistir deberán reservar entrada previamente chamando ó 981 762 294. A actividade enmárcase nos actos programados polo Concello de Muros para conmemorar o 8M. m. c.