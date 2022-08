Maxia, clown e monicreques animarán rúas e prazas da vila pobrense

A Pobra. Novas citas culturais desenvolveranse ao longo desta semana na Pobra do Caramiñal ao abeiro da programación para o verán dirixida ao público familiar impulsada pola concellería de Cultura, da cal é titular a edil Patricia Lojo, en colaboración coa Rede Cultural da Deputación da Coruña e Cultura no Camiño da Xunta de Galicia.

A función da compañía Troula Animación titulada O estraño caso do dentista da rúa Brasov inaugura o mes de agosto desprazándose polo centro da localidade este martes día 2 para dar a coñecer, con maxia e clown, a peculiar historia dun odontólogo de Europa do leste que percorre co seu carromato pobos e cidades buscando clientes para a súa singular consulta ambulante. Comezará co seu itinerario polas principais rúas e prazas da localidade ás oito e media da tarde.

En canto ó xoves día 4, a partir das 18.30 horas, a proposta A eira do paporrubio trasladará ao Cantón da Leña un espectáculo-taller con xogos populares de toda clase e a función de monicreques denominada Varietés do animalario, que incitan a converter ás persoas asistentes en fabuladoras e en creadoras.

E, finalmente, na xornada seguinte, o venres día cinco, no marco do Festival Mundial de Ilusionismo, o Mago Richard presentará unha serie de efectos máxicos extraídos do seu repertorio dos últimos trinta anos que sorprenderán ao público de toda as idades. Esta actividade terá lugar a partir das oito e media da tarde na céntrica Praza do Cantón da Leña. s. s.