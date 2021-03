Medio cento de empresas de Outes recibirán axudas

Outes. O Concello de Outes resolverá nos vindeiros días as axudas a autónomos e empresas afectadas pola COVID no marco do PEL Reactiva. Este programa está financiado pola Deputación con 77.000 euros e cunha aportación municipal de 40.000 euros. En total dende a Axencia de Desenvolvemento Local outense estímase que haxa entre 52 e 55 beneficiarios dun montante global que rondará os 100.000 €, polo que cada empresa percibirá, de media, uns 2.000 euros.

Estas axudas únense ás xa reembolsadas no pasado mes de decembro polo Concello, nese caso dentro do programa municipal Outes Recupera. Foron un centenar de empresas as beneficiadas con dúas liñas de axuda, de 400 e 300 euros cada unha delas.

O alcalde, Manuel González, indicou a importancia de achegar liquidez “nestes momentos tan duros, en particular para o sector da hostalería, que foi o máis damnificado pola pandemia”. Do mesmo xeito expresou a necesidade de que tódalas administracións “se comprometan a apoiar aos sectores máis afectados, para dese xeito propiciar a recuperación económica o antes posible”. m. c.