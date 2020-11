Mejora en materia de accesibilidad en varias zonas de Noia

El Concello de Noia está realizando diferentes obras con las que pretende mejorar la accesibilidad en varios puntos del municipio, como son el Malecón de Cadarso, la avenida República Argentina o la calle Perito Basilio, a través de la eliminación de las barreras arquitectónicas existentes.

Por lo que respecta al malecón, la actuación está a punto de finalizar. La calzada ya ha sido pavimentada con aglomerado asfáltico en caliente, acondicionando la capa de rodadura, con el objetivo último de incrementar la seguridad viaria y la comodidad de los ususarios que la transitan. Por ello, también se ha planteado el pintado de los pasos de peatones y se está mejorando la señalización tanto horizontal como vertical en la travesía.

El próximo paso, según indicó ayer el alcalde noiés, Santiago Freire, será restablecer los dos sentidos de circulación de la citada vía, condicionado por las intervenciones que se acometen en la zona. “Ata o de agora estaba só un sentido como consecuencia das obras da glorieta e as que está levando a cabo Costas na confluencia do malecón de Cadarso co de Gasset. Aínda que se van a prolongar nos vindeiros meses, imos restablecer nos próximos días o sentido de circulación tras o pintado que se está a realizar”, comentó el regidor.

Así, se dará por concluida esta actuación que supone, en palabras del regidor, “unha mellora moi necesaria, xa que o estado do firme presentaba deficiencias e era unha demanda que se viña trasladando por parte dos veciños usuarios da praza de abastos ou dos propios establecementos e comercios desa zona, trasmitindo a necesidade de que se actuase canto antes”, señaló al respecto.

Paralelamente, hoy mismo darán comienzo las obras que contemplan la renovación del firme en la avenida República Argentina. “Estas actuacións teñen unha continuidade e van permitir tanto mellorar a pavimentación como as condicións de accesibilidade, pintado e sinalización de dúas das vías de maior tránsito dentro do Concello e que dan servizo a moitos establecementos e a un volume importante de vivendas”, puntualizó Freire.

Ambos proyectos suponen una inversión de más de 120.000 euros financiados con fondos del Concello de Noia, la Xunta de Galicia y la Diputación de A Coruña.

saneamiento Por otro lado, también se están llevando a cabo una serie de intervenciones para mejorar la red de saneamiento y renovar las canalizaciones de abastecimiento de agua en el barrio de Labarta. Unos trabajos que cuentan con un presupuesto de 40.000 € procedentes de las arcas municipales.

A estas se suman “unhas actuacións de afundimento e reparación da rede de saneamento no lugar do Obre”, apuntó el mandatario local.