Mellora na pavimentación dos camiños do Concello noiés a cargo da Deputación

NOIA. O Plan Único da Deputación da Coruña financia a renovación do pavimento do camiño municipal que conecta os núcleos de Becolla, Figueira e Vilaboa co límite do termo municipal de Noia. As obras, que están xa en fase de licitación pública na Plataforma de Contratación do Estado, suporán un investimento de 117.640 € e abarcarán un tramo de 1,5 km de longo e catro metros de ancho, aos que se dotará dun novo firme de aglomerado en quente de seis centímetros de espesor, previa reparación das fochancas existentes, limpeza das marxes do vial e perfilado das mordentes con grava. Antes da pavimentación, contémplase a canalización de 750 metros de tubería de polipropileno e 15 pozos de rexistro. A obra complétase coa construción dunha taxea para recollida de pluviais e unha cuneta de seguridade. m.c.