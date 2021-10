Melloran en Boiro accesos a tres zonas de usos agrícolas

Boiro. O Concello de Boiro vén de comezar as actuacións de asfaltado de camiños rurais para facilitar os accesos a parcelas agrícolas e mellorar a accesibilidade e interrelación entre pequenos núcleos. As actuacións forman parte do proxecto que financia a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural e contan cun orzamento de 49.523 euros.

Vaise actuar en tres puntos do municipio: dous camiños en Bermo, na parroquia de Boiro, e un en Pomar do Río, na parroquia de Cures. Trátase de vías rurais que se atopan nun estado deficiente.

En Bermo vaise mellorar un treito de 6.295 metros de lonxitude e 5 de ancho e noutro de 648 metros, mentres que en Pomar do Rio vaise actuar nun treito de 351 metros de longo e 3,5 de ancho. s. s.