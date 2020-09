Melloran na vila pobrense vías en Caíños e Tarrío e na rúa do Castelo

A Pobra. O Concello da Pobra vai efectuar varias actuacións en vías públicas consistentes no mantemento e asfaltado, as cales estiveron paralizadas por mor da situación xerada pola Covid-19. Así, o venres iniciouse a reparación dun camiño no lugar de Caíños, por 4.743 euros, ca limpeza e a nivelación das rasantes. Taparanse tamén as fochancas cunha achega de recheo de grixo e a súa compactación para, a seguir, proceder coa compactación dunha mestura bituminosa en quente.

Proximamente empezarase co arranxo da vía que une a estrada AC-302 e Tarrío, cun custo de 8.379 euros, o cal comprende a fresadura do pavimento, a protección de tapas con formigón coa adaptación á nova vía e o pavimento de aglomerado asfáltico en quente de 5 centímetros.

Tamén se porá en marcha o amaño do tramo final da rúa do Castelo coa súa conexión coa AC-305, por 7.569 euros, que inclúe o corte do pavimento cunha máquina disco, a fresadura do mesmo, a protección con formigón para o asentamento da pedra, así como a nova colocación da reixa e pavimento de pedra similar á xa existente.

A seguinte intervención será o acondicionamento das pistas dos núcleos de Tarrío.

Todas as actuacións detalladas serán realizadas antes do día 31 de decembro, ademais de que non se descartan outras a maiores en función do remanente de cada unha das partidas que recolle o orzamento municipal, segundo explicaron o alcalde, Lois Piñeiro, e a edil de Servizos Municipais, Estefanía Ramos. s. s.