Melloras nos CEIP Frións e Figueroa e nos IES A Pobra e Fontexería

Ribeira. En virtude do convenio asinado entre a Xunta de Galicia e o Goberno central vanse executar obras de mellora da eficiencia enerxética en catro centros educativos do ámbito de Área de Compostela, cun investimento global de 4,2 millóns de euros.

Ditos traballos acometeranse nos CEIP Frións, en Ribeira (697.670 €) e Figueroa, na Estrada (735.255 €) e nos institutos de Secundaria da Pobra do Caramiñal (1.355.911 €) e Fontexería de Muros (1.441.897 €).

O importe total das rehabilitacións realizadas en Galicia ascende a 33,2 millóns de euros (sen IVE), dos cales o Goberno central achega máis de 27 millóns. Os 6 millóns restantes corren a cargo da Administración autonómica.

No tocante ó paquete de 20 proxectos de mellora de eficiencia enerxética en centros educativos seleccionados pola Xunta de Galicia para o seu cofinanciamento con fondos europeos, as actuacións programáronse no marco do Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica da Xunta e, unha vez licitada, xurdiu a posibilidade de cofinanciala con fondos destinados a Galicia do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia da UE.

Para tal fin, a Xunta e o Goberno central asinaron un convenio de colaboración o decembro pasado, polo que se transferían orzamentos para cofinanciar, no caso da Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades, vinte actuacións xa programadas e en marcha por parte do Goberno galego, por un valor de máis de dezanove millóns de euros. suso souto