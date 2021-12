Mercado de Navidad en la Praza do Curro de Portosín este domingo

Porto do Son. La Asociación de Empresarios de Portosín organiza un mercado navideño, que se celebrará este domingo, 12 de diciembre, en la Praza do Curro. Esta iniciativa cuenta con la colaboración del Concello de Porto do Son.

El mercado de Navidad abrirá sus puertas el domingo al mediodía. A las 13.00 horas tendrá lugar un concierto y, las personas que lo deseen, podrán degustar tapas típicas de esta época en los establecimientos asociados.

Ya por la tarde, las actividades estarán dirigidas a los más pequeños. A las 16.00 horas habrá pintacaras y, dos horas más tarde, una chocolatada y visita de Papá Noel.

En la carpa, además de los comercios adheridos a la Asociación de Empresarios de Portosín, habilitarán un puesto para que los lugareños y visitantes que quieran puedan donar alimentos a beneficio de entidades solidarias.

campaña. La cofradía de pescadores San Andrés de Portosín lanzó en noviembre una campaña para recaudar fondos para los afectados por la erupción volcánica de Cumbre Vieja, en La Palma.

Tras celebrar una jornada gastronómica el pasado mes para ayudar a los damnificados, aquellos que quieran aportar su grano de arena todavía pueden hacerlo mediante donaciones. El número de cuenta habilitado para tal fin es ES83-2080-0350-4530-4000-7469.

Según indicó el patrón mayor de Portosín, Isaac Gaciño, la recaudación será entregada a la cofradía de Tazacote el próximo día diecisiete. m. t.