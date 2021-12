Milla solidaria en Aguiño o día dous de xaneiro a beneficio de A Creba

ribeira. Cadrando cos 101 anos exactos do afundimento do vapor Santa Isabel, o 2 de xaneiro terá lugar a terceira edición da Milla Solidaria Heroínas de Sálvora, que recupera a súa versión presencial. O concelleiro de Deportes, Javier Sampedro, e a súa compañeira Juana Brión presentaron o certame xunto a psicóloga responsable do centro da Asociación A Creba en Ribeira, Montse Vila, posto que a recadación irá destinada a este colectivo que traballa a prol da integración das persoas con problemas de saúde mental. O percorrido da carreira terá lugar polo porto de Aguiño. Poderán participar atletas federados e non federados, habendo unha clasificación conxunta. A cita arrancará ás 11.00 horas cos biberóns para dar paso a continuación ao resto de categorías. As inscricións débense formalizar na páxina galitiming.com. m. c.