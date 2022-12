Mofa e Befa festexarán con teatro e mostra en Muros os seus 30 anos

Muros. O dúo cómico conformado por Evaristo Calvo e Víctor Mosqueira está a celebrar en Muros o seu 30 aniversario. Festéxano cunha exposición que realiza un percorrido polos seus espectáculos, que pode visitarse na casa da cultura ata o vindeiro 8 de xaneiro, en horario de 8.00 a 15.00 h de luns a venres.

Ademais, co gallo da celebración do seu trinta aniversario, a compañía emprendeu o seu proceso creativo máis arriscado e experimental: Pirolíticos. Con esta obra, Calvo e Mosqueira lanzan un convite á reflexión sobre o impacto do patriarcado nos propios homes, poñendo o foco dos que simpatizan coa teoría feminista e aspiran a vivir en consonancia con ela, pero que enfrontan unha cultura e unha sociedade profundamente machista.

Este sábado representarán Pirolíticos no auditorio do centro cultural de Muros, ás 21.00 horas. As entradas, ao prezo de 3,50 euros, xa poden ser reservadas chamando ao teléfono 981 762 294. ecg