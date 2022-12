Moxom exhibe no centro Lustres Rivas vinte creacións talladas en madeira

Ribeira. O centro cultural Lustres Rivas de Ribeira acolle ata o día dezasete deste mes a exposición de esculturas Madeiras vivas, do creador ourensán Moxom, que abrangue unha vintena de pezas, principalmente de mulleres, talladas en distintas madeiras, dende salgueiros ata castiñeiros e plátanos.

Para realizar as súas creacións, o escultor sérvese de materiais atopados nos camiños, nos encoros, etcétera.

Moxom agradeceu ao Concello de Ribeira a oportunidade de amosar esta colección e animou á xente a que mire con calma a súa obra, “que ten os seus matices e require varias miradas”, sinala.

Pola súa parte, a concelleira de Cultura, María Sampedro, dixo durante o acto inaugural que Madeiras vivas é unha mostra que resultará atractiva para todos os públicos, e de feito xa hai varios centros educativos da comarca interesados en visitala.

Xosé Manuel Rodríguez, Moxom, naceu en Ourense en 1964 e comezou no mundo da banda deseñada na década dos oitenta formando parte do Frente Comixario, colectivo dinamizador da banda deseñada en galego. Desaparecido o colectivo comezou á súa andadura como Moxom no mundo da escultura de madeira en 1996, e transformou moitos dos seus debuxos en pezas de madeira.

A exposición Madeiras vivas pode ser visitada no Lustres Rivas de luns a venres, de 10.00 a 14.00 e de 19.00 a 21.00 horas, e os sábados de 11.00 a 14.00 horas. A entrada é gratuíta. suso souto