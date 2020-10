Muíños considera insuficiente el compromiso de la Xunta con el centro de día de Rianxo

El 27 de mayo de 2018, un nutrido grupo de vecinos de Rianxo ponía fin a diez meses de encierro en el consistorio tras lograr un compromiso para dotar a la localidad de un centro de día. El compromiso lo rubricó la Corporación, y consistía en la adquisición del histórico Pazo de Rianxiño para ubicar allí dicho servicio.

La operación se firmaría todavía un año más tarde, en mayo de 2019, después de que el Concello adjudicase al Banco Sabadell el contrato por el que esta entidad bancaria le otorgaba un crédito de 1,6 millones de euros para hacerse con la edificación (hasta entonces en manos de la Orden del Divino Pastor).

Luego vendrían más compromisos de otras administraciones para apuntalar ese proyecto. Entre ellos, una aportación de 600.000 euros de la Diputación de A Coruña, y el de la Consellería de Política Social (que siempre rechazó la opción de construir un centro de día en Rianxo) a colaborar en la financiación de plazas públicas en el que se proyectó ubicar en el pazo.

Dentro de un mes se cumplirá un año de la aprobación plenaria, por unanimidad, del acuerdo por el que se instaba “de maneira firme ao Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, da Consellería de Traballo e Benestar, a que salde a débeda que mantén co Concello de Rianxo, acometendo as actuacións necesarias para a elaboración do proxecto, construción e xestión pública do centro de día”.

Pero, a día de hoy, año y medio después de que el inmueble pasase a ser de titularidad municipal, nada se avanzó al respecto.

El alcalde, Adolfo Muíños, critica que no se produjese “a aceptación do edificio para formar parte da rede pública de centros de día da Xunta”.

Desde Política Social indican que “el compromiso del Gobierno gallego con el Concello de Rianxo a principios de 2019 fue colaborar en la financiación de plazas públicas en el centro de día, no asumir su gestión”. Un compromiso que el regidor considera “insuficiente” porque “recae sobre a veciñanza de Rianxo todo o que deu de balde a outros concellos: nin colaborou coa compra nin coa reforma, e dá o que lle daría a calquera promotor privado”.

En este sentido, Muíños añade que “non imos renunciar á creación dun servizo público destas características” y que “imos seguir tentando que sexa asumido pola Xunta para atender a demanda cidadá de que se dispoña de centro de día na localidade. Hai un acordo unánime da Corporación neste sentido. Seguiremos insistindo nesa oferta, que é dispoñer deste equipamento sen condicións para ese fin”.

“Non imos desistir dese obxectivo. Poñemos na súa man o pazo”, indica Adolfo Muíños. Para el mandatario, “o importante é a vontade política de asumir para a rede pública ese equipamento”.

En cuanto al coste de las obras que será necesario acometer para acondicionar el pazo, el alcalde dijo que “dependerá do destino final, pois pola súa amplitude podería albergar máis servizos”.

En cuanto al compromiso de la Diputación, señala que, de los 600.000 € anunciados (300.000 para la compra y 300.000 para la reforma) “agardamos a primeira das achegas, correspondente á adquisición do inmoble”.

De momento, el pazo se está usando para aulas de Educación Física del instituto Félix Muriel y para la Escuela de Música, y en verano acoge los campamentos urbanos.