Muros acolle a segunda sesión de ‘Onde están as mulleres da cultura?’ o 16

MUROS. O vindeiro venres 16 de outubro terá lugar no centro cultural de Muros, ás 19.00 horas, a segunda sesión do ciclo Onde están as mulleres da cultura?, un evento que pretende normalizar a existencia de referentes femininos na cultura a través da narración da súa experiencia persoal e profesional. Así, tras unha charla experiencial de cada unha das convidadas, abrirase un posterior debate común acerca de como están a vivir a súa produción artística no contexto sociosanitario actual. Se o 9 de outubro o público puido desfrutar dos relatos de Olga Osorio, Lula Goce e Paula Rego, nesta ocasión estarán sobre o escenario do centro cultural de Muros profesionais da talla de Iria Pinheiro (actriz e directora de teatro), Carmen Senande (artista plástica) e Eli Ríos (escritora). Conducirá o acto a xornalista galega Marta Gómez. A sesión será en aberto, para tódolos públicos, sempre respectando os protocolos dictados polas autoridades competentes, apuntan dende a organización. A reserva de entradas pódese facer de xeito gratuito chamando ao 981 762 294. Cómpre lembrar que esta actividade enmárcase no Fondo de Proxectos Culturais Xacobeo 2021 da Xunta, unha das accións do Plan de Reactivación fronte aos

efectos do covid-19. m. C.