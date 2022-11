Muros continúa celebrando o Día da Música este sábado co espectáculo ‘Divertimento’

Muros. O Concello de Muros segue coa celebración do Día Mundial da Música, cuxa programación inclúe para este sábado, a partir das 18.00 horas, o espectáculo Divertimento, destinado a tódolos públicos, da compañía de teatro circo danza N+1 e o cuarteto de corda Alicerce.

Divertimento achégase ao público familiar dende a música clásica, o humor e a creatividade para nos adentrar na senda da cultura e das artes como vías cara á diversión e o lecer de calidade. É un espectáculo sen palabras no que a música de Mozart conduce ao público en clave de clown polas relacións humanas, poñendo en valor as diferencias como unha oportunidade para medrar dende o grupo.

Esta iniciativa está incluída na Rede Galega de Teatros e Auditorios da Agadic. As entradas, con un prezo de 3,50 euros, deben reservarse nas oficinas do centro cultural, no teléfono 981 762 294, no correo cultura@muros.es ou no formulario creado para este fin (muros.gal).

A concelleira de cultura, Mayka González, anima a todo o público familiar da veciñanza a reservar a súa entrada, segura de que gozarán desta proposta. m. cano