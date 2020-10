Muros suma fondos para conservar los inmuebles del casco antiguo

La Corporación municipal de Muros celebró ayer por la noche su sesión plenaria ordinaria, en la que dio luz verde a dos suplementos de crédito. Uno de ellos, de 130.000 euros, permitirá convocar nuevas ayudas para financiar actuaciones de rehabilitación en viviendas del casco histórico de la villa. “Estaban sen incorporar dende o 2017. Fixemos unha primeira incorporación o ano pasado e pagamos as subvencións que estaban pendentes de cobrar e agora estamos xestionando este co Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) para poder utitilizalo para financiar rehabilitacións en casas do casco”, comentó la mandataria local, Inés Monteagudo.

Mientras que el otro suplemento, de más de 468.000 euros, irá destinado al pago del reconocimiento extrajudicial de crédito. La regidora explicó que “uns 370.000 € serán para o pago de facturas que quedaron pendentes e, 98.000 €, para gasto de persoal para cumprimento de sentenzas xudiciais firmes”.

Asimismo, el pleno también aprobó el Plan Económico Financiero (PEF) por incumplir el PEF del año 2018. Al respecto, la regidora subrayó que “son cousas que temos que facer, e que levamos facendo nos últimos meses, para aclarar a situación económica e financieira do Concello para poder elaborar uns orzamentos cunha mínima garantía de que estamos a facelo ben e temos a situación correctamente valorada”.

Por último, el orden del día incluía 2 mociones presentadas por el BNG, sobre el posible cierre del centro sanitario marítimo local de Muros del ISM y sobre la reactivación de la asistencia sanitaria, que también salieron adelante.