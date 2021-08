Música, cine, danza, teatro e circo inundan este verán a vila muradá

Muros. O Concello de Muros organizou unha ampla e variada programación cultural para encher de ocio este mes de agosto. A primeira das actividades previstas terá lugar este martes día dez, ás dez da noite, no Artón, en Esteiro, coa proxección da película infantil titulada El rey león.

O mércores once, á mesma hora pero na zona de San Francisco (en Louro), os asistentes poderán desfrutar da película Maléfica.

A danza chegará o xoves doce da man da compañía Armadanzas, ás oito da tarde, na praza do mercado de Muros, co espectáculo titulado As armadanzas bailan coa lingua.

A Banda Ateneo da Pobra do Caramiñal ofrecerá un concerto o venres trece ás 21.00 horas na praza do mercado murdá, mentres que o sábado 14 terá lugar a partir das 21.30 horas polas rúas da localidade o pasarrúas teatral A muller, os oficios do mar e a súa repercusión no Camiño.

Xa o martes día 24, ás oito da tarde no parque do Varadoiro, a compañía Su.Ma presentará o espectáculo de teatro circense Ikigai.

O mércores 25 ás 21.30 horas, en San Francisco, proxectarase a película A galiña Turuleca, para público infantil, e o xoves 26, á mesma hora, pero no Artón, en Esteiro, pasarase a película O que arde.

Cómpre lembrar que o aforo estará limitado en todas as actividades programadas e que será preciso realizar a reserva previa de localidades chamando ó número de teléfono 981 762 294. Por suposto, os asistentes deberán respectar en todo momento as medidas sanitarias. s. s.