Música, teatro e unha feira entre o programa de Nadal de A Pobra

A Pobra. O Concello da A Pobra do Caramiñal deu a coñecer onte unha programación de Nadal que inclúe funcións teatrais ou unha feira, entre outros actos. As propostas xa arrancaron a finais de novembro coa primeira edición do concurso de embelecemento de balcóns e fachadas.

Para hoxe está fixada a actuación do grupo Broken Peach no treatro Elma e máis a visita de Papá Noel ós colexios do municipio. Mentres que entre os días 23 e 27 haberá unha feira con temática propia destas datas na praza Alcalde Segundo Durán.

Na vindeira semana comezarán, tamén no Elma, as pezas teatrais dirixidas ao público infantil e familiar. E como este ano non haberá cabalgata de Reis o 5 de xaneiro, como alternativa formúlase unha recepción individualizada de Melchor, Gaspar e Baltasar en tres espazos distintos.

Lembran que a programación transcorrerá seguindo as medidas anticovid. m. t.