Nasas para depositar sucidade mariña en praias de Ribeira

ribeira. Nunha acción colaborativa co colexio de Artes, operarios do Concello de Ribeira están a instalar en distintos areais do municipio unhas nasas de aceiro inoxidable que teñen por propósito que os usuarios depositen no seu interior plásticos e outros refugallos mariños que atopen na zona. As estruturas teñen unhas dimensións de dous metros de longo e un metro de diámetro. De momento xa se instalaron na praia da Ladeira (Corrubedo) e na de Castro (Castiñeiras) e está previsto colocar unha terceira no areal de Coroso. m. c.