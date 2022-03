Nenos noieses festexarán o Día do Libro cun obradoiro

Noia. A concellería de Cultura de Noia, que lidera José Pérez Martínez, organizou un obradoiro de cómic para conmemorar o vindeiro 2 de abril o Día Internacional do Libro Infantil e Xuvenil.

A actividade, que impartirá o debuxante noiés Alfonso Barreiro, estará destinada a rapaces e rapazas de 8 a 13 anos e terá lugar na biblioteca municipal de Noia. Segundo indicaron dende o citado departamento, haberá dúas sesións: unha de 10.30 a 12.00 horas para os cativos de 8 a 10 anos, e outra de 12.30 a 14.00 horas para os de 11 a 13 anos.

Para asistir é necesario inscribirse chamando ao 981 824 169 ou ben a través do enderezo programacionconcellodenoia@gmail.com. As prazas estarán limitadas. m. c.