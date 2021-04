No cribado realizado ós traballadores da lonxa de Ribeira só se detectou un positivo en COVID

No cribado realizado este mércores e este xoves no centro de saúde de Ribeira a persoas de entre 60 e 70 anos acadouse unha participación do 68,6 %, sen que se detectase ningún caso positivo de coronavirus. No cribado realizado tamén o mércores na lonxa de Ribeira a traballadores, só se detectou un positivo. Por outra banda, realizarase este sábado 17 outro cribado no centro de saúde de Rianxo, en horario de mañá e tarde, con test de antíxenos, a 1.800 persoas de entre 58 e 70 anos, que serán citadas por SMS. Prégase asistir e respectar a hora e data da cita para evitar aglomeracións.

Por outra banda, no hospital comarcal do Barbanza (Ribeira) serán vacinadas este sábado 17 un total de 400 persoas de 60 a 65 años, e o domingo outras 600 de 70 a 79 anos. Na área sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza lévanse administradas 130.958 vacinas fronte á COVID ata o día 15 de abril.