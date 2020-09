No irán a clase los alumnos del IES Nº1 ribeirense porque no ven seguras las aulas

Ribeira. La ANPA Caramecheiro del IES Nº 1 de Ribeira envió un escrito a la Consellería de Educación en el que manifiesta su indignación “pola mala xestión que está a facer de cara á volta a clase”. El colectivo critica la “deixadez, neglixencia, abandono de responsabilidade, pero sobre todo, desinterese absoluto pola seguridade e pola educación dos nosos fillos e fillas” y añade que “danos medo” la posibilidad de que los alumnos deban pasar “todo o día nunha aula ateigada, sen garantías de distanciamento social”. Por ello, el colectivo acordó que el alumnado no acudirá al centro “mentras as aulas non sexan seguras” y advierte que “prorrogaremos o regreso ata que se garanta esa seguridade”.

“Non fai falla moito para imaxinar como pode ser unha clase de X metros cadrados con 30 alumnos, a unha distancia moi inferior á recomendable, onde as mamparas non só non poden facer o seu cometido, senón que, ademais, dificultan aínda máis poder aprender algo nese habitáculo que pode recibir calquera nome menos aula. Nin con todas as fiestras abertas se conseguiría unha atmósfera respirable”, señalan.

La ANPA indica que “pedimos unha garantía que só se consegue diminuíndo a cantidade de alumnos por aula”, algo que, según estiman, garantiza la distancia de metro y medio entre ellos y que además permite “ventilar sen derrochar a calefacción”. “Temos constancia de que o equipo directivo do IES Nº1 de Ribeira está a traballar a reo para conseguir abrir o centro e dar comezo ó curso, pero iso non é posible, pois non teñen os recursos necesarios para facelo”, recalcan.

En este sentido, la entidad Caramecheiro reclama “o investimento necesario para que todos os centros poidan facer os desdobres que sexan necesarios, dotándoos dos medios e dos recursos humanos necesarios para que así sexa”. s. souto