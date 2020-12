Noia abre o programa de Nadal o día 20 no Liceo co musical ‘Naviland’

NOIA. O Concello de Noia abre a programación de Nadal co espectáculo musical infantil e familiar Naviland: el lugar donde viven los Reyes Magos, que terá lugar o vindeiro domingo día 20 ás 17.30 e ás 19.30 horas no Liceo. Está dirixido a público de todas as idades e trasládanos a través dun soño de Mony, a nena protagonista, ao mundo máxico de Naviland, onde está a oficina postal dos Reis Magos. Todos os interesados en asistir deberán reservar as invitacións a través do email culturaconcellodenoia@gmail.com. Haberá un máximo de catro por persoa. Deberán indicar a hora da función elixida, nome e apelidos, DNI e número de teléfono. O prazo de reservas está aberto ata o día 18. Por outra banda, o venres 18 de decembro terá lugar ás 20.30 horas no Coliseo Noela o concerto do grupo Ssabela King & The Heartbreakers. S. Souto