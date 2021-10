Noia celebra la gala final de la Mostra de Curtas con la que despide el festival

noia. La Mostra de Curtas de Noia concluirá las actividades programadas este sábado con una charla con Juan Francisco Pérez y Gonzalo y Fernando Montoya sobre la difusión del audiovisual en las redes sociales. Ya al final del día el Noela despliegará su alfombra roja por la que desfilarán los galardonados y, con sus mejores galas, recibirá a sus invitados para despedir como se merece un éxito más en la celebración de este festival. Todos aquellos que no hayan conseguido una entrada no quedarán sin ver la gala, ya que tendrán la oportunidad de seguir el espectáculo a través del streaming emitido por el propio festival en su canal de YouTube. Esta será la despedida a una edición marcada, de nuevo, por la pandemia. La XXII Mostra de Curtas de Noia ha vuelto a demostrar, un año más, que la cultura es segura. m. c.