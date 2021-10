Noia celebra o Día da Saúde Mental

Noia. A entidade A Creba instalou este vernes unha mesa informativa diante da casa consistorial de Noia e outra no hall do hospital do Barbanza con motivo do Día Mundial da Saúde Mental, que se conmemora o dez de outubro.

Con esta inicitiva, e con outras que o colectivo porá en marcha ao longo deste mes, tratan de promover e defender os dereitos e a inclusión social das persoas que padecen enfermidades mentais.

Nesta ocasión, a xornada desenvólvese baixo o lema A saúde mental: un dereito necesario. Mañá podes ser ti.

Céntrase no amparo desta doenza nun mundo desigual, un tema que cobra especial importancia no contexto da pandemia da covid. m. t.