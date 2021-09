Noia conmemora o Día Mundial da Limpeza cunha recollida de lixo

NOIA. Con motivo do Día Mundial da Limpeza, o colectivo Noia Limpa e o Concello noiés organizan unha xornada de concienciación ambiental na praia de Testal que terá lugar o 18 de setembro a partir das 11.00 horas. Segundo salientou a concelleira Laura Salgado durante a presentación da iniciativa, trátase dunha actividade acta para todos os públicos pero os menores deberán ir acompañados por un adulto. Alí proporcionarase, a todo aquel que queira participar, material de limpeza como bolsas e luvas. O punto de encontro será xunto ó bar móbil do citado areal, onde se organizará aos voluntarios. Dende as 11.15 ata as 12.30 horas acometeranse os traballos de recollida de lixo e ao finalizar a xornada de limpeza haberá un pequeno aperitivo. Ademais, tamén realizarán sorteos, gracias aos colaboradores, para agasallar aos participantes. m. T.