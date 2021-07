Noia convoca o primeiro certame de bandas de rap para o 31 de xullo en San Lázaro

Noia. A Concellería de Cultura de Noia vén de convocar o I Concurso de bandas enfoke urbano, que se celebrará o vindeiro 31 de xullo no Malecón de San Lázaro. Segundo indican nas bases, dispoñibles na páxina de Facebook do citado departamento, poderán inscribirse á preselección un número ilimitado de participantes, os cales deberán enviar dúas cancións dunha duración aproximada de 3 minutos, que deberán estar realizadas en galego ou castelán e ser as mesmas que se usen o día da cita.

En canto á temática e xénero das obras, é totalmente libre, “excluíndo apoloxias á violencia, ao odio, ou aspectos que mostren unha actitude negativa para o transcurso do concurso. Os participantes correrán coa responsabilidade dos posibles danos causados a terceiros pola proxección dos seus traballos”, apunta.

Cada autor poderá presentar ao certame obras en soporte MP3, o único formato admitido. Ademais, con cada canción enviada deberá aparecer o nome de mesma, así como unha ficha técnica na que se inclúa unha dirección de correo electrónico e un número de teléfono de contacto do artista.

Nas bases tamén se advirte que “non serán valorados aqueles traballos que non ofrezan unhas garantías técnicas mínimas para unha correcta proxección”.

As persoas interesadas xa poden inscribirse e enviar os traballos de xeito online por correo electrónico ao seguinte enderezo: concursobandasrapnoia@gmail.com. O prazo de recepción conclúe o venres día 23 de xullo ás 14.00 horas.

Un xurado decidirá que dez participantes superan a proba de filtros, e o vindeiro día 26 publicarase o resultado nas redes sociais da Concellería de Cultura noiesa. Os gañadores, que serán elixidos polo público o día do evento, optarán a premios de 300, 200 e 100 euros. m. t.