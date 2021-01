Noia Histórica convoca una concentración de apoyo a la hostelería

Noia. La asociación Noia Histórica ha convocado a la ciudadanía y empresarios que quieran mostrar su solidaridad con el sector hostelero a participar el próximo lunes en una concentración. Tendrá lugar a las 19.00 horas en la Alameda de la villa.

La iniciativa surge, según explicó ayer el presidente de la patronal noiesa, José Manuel Martínez Godoy, “como un apoio ao sector hostaleiro que o está pasando moi mal e ao que non se lle están dando unhas solucións económicas satisfactorias para o problema polo que está a atravesar”. Una manifestación que realizan en colaboración con la Asociación Provincial de Empresarios de Hostalaría y la Asociación Hostelería Compostela.

Respecto a las ayudas que están recibiendo para capear la complicada situación, Martínez asegura que “todos os apoios son bos, pero insuficientes” y comenta que “moitos deles a pesar de estar cobrando unha prestación os seus negocios, sen xerar ningún tipo de ingresos, teñen uns gastos fixos importantes de aluguer, de mínimo de luz... que lles supón un desembolso cando están recibindo ingresos cero”. “Xa non falo do caso de que teñas empregados, pois hai unha porcentaxe da Seguridade Social que, en contra do que se anuncia por aí, eles seguen pagando a pesar de que a xente está en ERTE”, añadió.

El presidente de Noia Histórica considera que se está criminalizando a un sector que desde el principio de la pandemia demostró que es capaz de seguir llevando a cabo su actividad respetando todas las restricciones que se le marcaban para frenar el COVID. “Prohibíuselles servir no interior e buscáronse a vida para facelo no exterior... pero cada vez ven máis reducida a súa capacidade para xerar actividade”, puntualizó.

En cuanto a la concentración prevista para el día 25, José Manuel Martínez Godoy indica que intentarán “que sexa o máis tranquila posible” y que se respetarán las medidas de seguridad en vigor. Pedirán “que haxa un plan e que sexa a longo prazo para que lles garanticen que sufrindo o que están sufrindo nesta época, á volta da esquina van ter unha viabilidade, porque senón moitos deles caen na desesperanza e acabarán por pechar, definitivamente, como está sucedendo desgraciadamente”, concluyó. m. t.