Noia, O Son e Lousame solicitan apoio da Deputación para o GES

O alcalde de Noia, Santiago Freire, dixo que a proposta para redimensionar o servizo de Protección Civil local que veñen prestando doce efectivos na base do polígono de Augalevada, dándolle un carácter supramunicipal, “permitiría un aforro anual de cen mil euros para o noso Concello, e suporía unha sustancial mellora na eficacia e na operatividade do equipo, que será reforzado con máis equipamento”. Freire lembra que “Noia xa tivo no seu día un Grumir, que perdeu en favor de Muros. Dende entón estámolo pedindo, aínda que o vimos prestando a nivel municipal asumindo os seus custes”. Freire asegura que a concesión dun grupo de emerxencias supramunicipal que operase tamén para os concellos de Lousame e O Son suporía “unha magnífica nova e un aumento da calidade de vida e de tranquilidade dos veciños destes termos municipais, facendo posible que se reduza a resposta nos tempos de actuación”. Actualmente, Lousame depende da base do GES de Brión. Pola súa banda, o rexedor de Porto do Son, Luis Oujo Pouso, dixo que “para nós é moi necesario poder dispoñer dun GES en Noia, porque agora dependemos da base de Muros, o cal non é viable. Dese xeito teríamos unha resposta máis rápida, algo clave ante unha emerxencia”. Engade que cun GES en Noia e ca actual cobertura do parque de bombeiros de Ribeira, “teríamos un servizo moito mellor”.