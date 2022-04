Noia proyecta ampliaciones en Argote y San Breixo

Noia. Tras ensanchar, pavimentar y dotar de señalización al vial de San Breixo a Ponte de San Francisco, el Concello de Noia anuncia nuevas intervenciones complementarias en los lugares de Argote y San Breixo, con las que buscan continuar mejorando el citado vial. Está previsto que se ejecuten en los próximos meses.

En cuanto a la actuación finalizada, el alcalde Santiago Freire dijo que “entre o que estaba contemplado no proxecto máis as actuacións que foron financiadas por parte do Concello, as obras supuxeron un investimento en torno aos 200.000 euros”. En ese trayecto se hicieron ampliaciones, retranqueos de muros e “incluso construción dalgunha beirarrúa para mellorar a seguridad dos peatóns”.

La intervención que incluía el Plan de Obras e Servizos de la Diputación ya está acabada, pero “o Concello vai seguir con outra serie de actuacións de retranqueo de muros e de xestión cos propietarios dalgún hórreo e parcela para gañar maior amplitude e para adquirir algún deses terreos co ánimo de ir completando tanto a ampliación como as melloras de seguridade viaria” previstas.

De este modo, también buscan contribuir a regular la velocidad en tránsito. m. c.