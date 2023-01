Noia reanudará la campaña marisquera el 20 de febrero

Los más de 1.500 mariscadores que faenan en los arenales de la ría de Muros-Noia retomarán la actividad el próximo 20 de febrero tras el parón navideño de todos los años. Así lo acordó el cabildo de la cofradía.

Según avanzó este miércoles el patrón mayor noiés, Santiago Cruz, el banco de A Misela, uno de los más importantes de la concesión, permanecerá cerrado “para preservalo para a próxima campaña porque hai moita cría. Tamén temos unhas zonas pechadas con babosa e berberecho pequeno no Freixo, a ver se vai adiante”, añadió. Además, prevén realizar siembras con el marisco que no da la talla y, ya en mayo, la cría que se eche en la playa será del criadero que el pósito tiene en funcionamiento.

En los próximos días, indicó Santiago Cruz, “faranse mostraxes para ver o alcance dos danos nos bancos marisqueiros polas choivas e a baixada da salinidade, co fin de acordar os topes e unha data prevista de peche de campaña en función do estado dos recursos”. El objetivo es trabajar hasta después de la Semana Santa.

En este sentido, el patrón mayor destacó que las riadas de final de año provocaron una mortandad del marisco que asciende a un 20 % en las zonas en las que faenan los productores de a pie y sobre un 7 % en las de a flote.

Recordar que el primer tramo del ejercicio se cerró con una facturación de más de 10,3 millones de euros –casi 4 millones menos que en el mismo período del año pasado– pese a los contratiempos. “Sempre digo que aínda que teñas produto, depende de moitos factores. Estivemos ao principio tres semanas sen traballar pola toxina; as riadas afectaron; a vianda do berberecho non estaba como outros anos... e todo inflúe no prezo. En decembro valeu bastante ben, deunos a vida para facturar máis”, dijo.