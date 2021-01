Noia redeseña a súa estratexia turística

O vicepresidente da Deputación da Coruña, Xosé Regueira, e o concelleiro de Cultura e Turismo de Noia asinaron un acordo de colaboración para a promoción e reactivación do sector turístico no municipio. A institución provincial aportará para unha campaña 14.520 €, o 80 % do orzamento total da iniciativa (18.000 euros), que inclúe a creación da marca turística de Noia, o portal de turismo e a estratexia de márquetin dixital do destino.

Ademais, o proxecto inclúe a impresión de 10.000 dípticos co mapa turístico, rutas e destinos do territorio e o plan para reactivar a hostalería.

A iniciativa ten como obxectivo a promoción e reactivación do sector despois da repercusión da COVID, que produciu unha notable caída de visitantes e puxo en cuestión a sustentabilidade do sector privado.

O proxecto trata de poñer en valor o amplo e valioso patrimonio cultural noiés. O Concello busca dirixirse a unha nova xeración de turistas que consumen información personalizada a través da rede e, por iso, prima a creación de información que se poda atopar a través dos buscadores habituais ou as redes sociais e que xere opinións que avalan a calidade do destino.