Noia restaurará a fábrica da Chaínza ao abeiro do fondo de cooperación

A conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, asinou cos alcaldes de Noia, Porto do Son, Ribeira, Cabana de Bergantiños e Ares os convenios polos que concede 1,72 millóns de euros para actuacións nestes territorios, ao abeiro do Fondo de cooperación para o apoio ao financiamento de actuacións de rehabilitación e conservación do patrimonio construído en concellos de menos de 50.000 habitantes.

Segundo lembrou a conselleira no acto de sinatura destes convenios, no que estivo acompañada polo delegado territorial da Xunta na Coruña, Gonzalo Trenor, son préstamos sen xuros que deberán ser reintegrados polos municipios nun prazo de 8 anos.

O obxectivo destes fondos é, entre outras cuestións, adquirir e rehabilitar inmobles en estado deficiente de conservación como medida de protección do patrimonio cultural e arquitectónico, do medio ambiente, da paisaxe e do territorio. O Goberno galego incide así no seu compromiso de mellorar a calidade de vida dos cidadáns, facilitando que poidan dispor dunha vivenda digna e axeitada.

Deste xeito, o Concello de Porto do Son disporá de máis de 500.000 euros para rehabilitar a Casa de Ríos; Noia obterá 350.000 euros para restaurar a fábrica de curtidos da Chaínza; Cabana de Bergantiños recibirá preto de 150.000 euros para a reitoral de Cesullas; Ribeira disporá de preto de 700.000 euros para dúas actuacións que permitirán a reordenación de dous espazos públicos na avenida Romero Ortiz e na DP-7305-Carreira; e Ares contará con preto de 21.500 euros para acondicionar o edificio de locais de ensaio de Lubre.

Estes convenios, sumados aos asinados o pasado mes de setembro cos concellos de Curtis, A Pontenova, Dozón e Ponteareas por 1,2 millóns de euros, implican unha mobilización de 2,92 millóns de euros na oferta de 2022, unha convocatoria no marco da cal a Xunta está a analizar unha vintena de propostas presentadas por catorce concellos.

Cómpre lembrar que, a través deste fondo de cooperación para a rehabilitación que naceu hai seis anos, concedéronse, ata o ano pasado, préstamos por importe de máis de 11,3 millóns de euros a un total de 23 concellos. Finánciase con cargo ás fianzas de alugueiro depositadas no IGVS, cuxa devolución aos depositarios está plenamente garantida. As cantidades devoltas polos concellos pasan a integrarse novamente no fondo para que poidan ser reutilizadas en novos préstamos.

Ademais, a través deste instrumento de financiamento, o Goberno galego contribúe a facilitar ás administracións locais as actuacións subsidiarias de rehabilitación.