Noia se manifestó para pedir un plan de rescate de la hostelería gallega

NOIA. Vecinos, empresarios y políticos se congregaron ayer en la Alameda de Noia para apoyar a los profesionales de uno de los sectores más castigados por la crisis económica motivada por la pandemia: la hostelería. En una de las pancartas que presidía la concentración, colocada en las escalinatas de la entrada de la casa consistorial noiesa, podía leerse: “Plan de rescate xa! Salvemos o emprego na hostalaría galega”. Una manifestación que convocó la Asociación Noia Histórica cuyo presidente, José Manuel Martínez Godoy, aseguró que este acto “é simplemente unha mostra máis do malestar e do grito de axuda que a hostalería non só de Noia, senón tamén de Galicia e do resto de España, fai sobre a situación que están a vivir”. “Piden, e nós no seu nome, un plan de rescate, pois as achegas non deixan de ser un parche”, dijo. m. t.