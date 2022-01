Nova fase para as melloras da rúa Rosalía, en Santa Uxía

Ribeira. O Concello de Ribeira vén de licitar unha nova fase da instalación de plataforma única na rúa Rosalía de Castro, no tramo comprendido entre as rúas Marcial del Adalid e Irmandiños. A actuación conta cun investimento de 217.900 € e o prazo de execución estímase en 4 meses.

Os traballos implican a substitución do aglomerado existente por formigón semipulido na mesma tonalidade que no tramo adxacente, intercalando franxas transversais de granito. En canto ás beirarruas, serán substituídas por outras de granito silvestre. Tamén se instalarán novos granitos de bordillo.

Por outra banda, xa está aberto o prazo para a presentación de ofertas para a instalación de saneamento con pozo de bombeo no lugar de Canabeiros, na parroquia de Oleiros. Colocarase unha tubaxe de 315 milímetros de diámetro e 515 metros de longo e un ramal de 260 metros. Tamén se disporán 21 pozos de rexistro: 14 na liña xeral e 7 no ramal. A través destes colectores conduciranse as augas fecais por gravidade ata o punto máis baixo do trazado, onde se implantará un bombeo dende o que as augas se impulsarán a través dunha rede de polietileno de alta densidade. O investimento será de 134.377 euros. s. s.