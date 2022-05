Nova senda para reforzar a seguridade viaria en Outes

Outes. A Deputación da Coruña financia, a través do Plan Único, un proxecto de 128.270 euros para a mellora da seguridade viaria no acceso á piscina municipal do Concello de Outes coa construción dunha senda peonil.

A actuación permitirá a creación dun itinerario peonil de 300 metros de lonxitude e 2 metros de ancho pola marxe esquerda da estrada que dá acceso á piscina, “mellorando a seguridade dos viandantes na zona”, sinalaron dende o ente que preside Valentín González Formoso. A senda formarase con zahorra de canteira e acabado con formigón coloreado, ademais da colocación dun bordo de delimitación.

Asemade, no proxecto contémplase a execución dunha pasarela de 7 metros de lonxitude, en formigón, paralela á ponte existente para salvar o paso sobre o río de Outes.

Segundo apuntaron dende a Deputación da Coruña, antes da aplicación do pavimento, habilitarase a canalización para a recollida de pluviais e a da iluminación. Por último, a obra completarase coa colocación de 15 balizas de tecnoloxía LED ao longo da senda e dunha varanda de ferro.

Destacar que o tempo de execución estimado para estes traballos, desde o seu inicio, é de seis meses. m. c.