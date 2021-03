Novas axudas para a rehabilitación en Rianxo, Fincheira e Rianxiño

Rianxo. O Concello de Rianxo aprobou as bases reguladoras para a concesión de axudas na oitava fase do programa de rehabilitación de edificios e vivendas na área de rexeneración e renovación urbana, nos núcleos de Rianxo, Fincheira e Rianxiño.

A contía das axudas económicas ascenderá a 57.536 €.

Establécese unha subvención do 40 % do custo da actuación, agás para o relaxamento das familias. Esta porcentaxe máxima poderá ser do 75 % se os ingresos da unidade de convivencia da persoa propietaria ou arrendataria, promotora da actuación e residente na vivenda ou edificio son inferiores a tres veces o Iprem. Esta mesma porcentaxe aplicarase cando se cometan actuacións para a mellora de accesibilidade e se acredite na unidade de convivencia da persoa propietaria ou arrendataria, promotora da actuación e residente na vivenda ou edificio, que existen persoas con discapacidade ou maiores de 65 anos.

As axudas van dirixidas á rehabilitación de vivendas e edificios e os seus elementos comúns nas zonas de Rianxo, Fincheira e Rianxiño, tanto na súa dimensión física como no relativo á súa necesaria revitalización social, económica e cultural. s. souto