Noventa nenos viaxaron a Sálvora para coñecer a historia do ‘Santa Isabel’

RIBEIRA. Como complemento das visitas teatralizadas á exposición Bravura que pode verse no Museo Municipal de Ribeira con motivo dos cen anos do afundimento do vapor Santa Isabel, arredor de noventa rapaces e rapazas pertencentes a diversos campamentos de verán adscritos aos bonos de conciliación do Concello tiveron ocasión de viaxar ata a illa de Sálvora coa fin de coñecer o lugar onde se produciu o fatídico naufraxio na noite do 2 de xaneiro de 1921. Os cativos visitaron distintas paraxes da illa, como o pazo, o hórreo, o faro ou a aldea cos seus hórreos dedicados ás catro heroínas e a Ramón Cebreiro e na que recentemente prantou unha árbore Odile Rodríguez de la Fuente en memoria de su pai, Félix Rodríguez de la Fuente. Este luns está previsto celebrar outra visita a esta illa enclavada no Parque Nacional das Illas Atlánticas. s. s.