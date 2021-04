Novo, en la cumbre de la fotografía

“La fotografía es mi verdadero lenguaje, la cámara es mi auténtica voz para recorrer el mundo en imágenes y atrapar la belleza de la vida”. Alfonso Novo (Ribeira, 1971) acaba de ser distinguido con la medalla de bronce en el mundial de fotografía en la categoría de reportaje y fotoperiodismo. Un nuevo premio que suma a su palmarés gracias a una instantánea realizada durante un viaje al Tíbet, en la que puede contemplarse una ofrenda ante la Montaña Nevada del Dragón Jade.

En cuanto al concurso, el experto explica que se han presentado 700 creaciones de treinta y ocho países. “Hay un comité seleccionador que es el que debe seleccionarte para que representes a España. Y, una vez que participas, se produce una eliminatoria donde quedan 10 fotografías en cada categoría”, por lo que ya sabía que era finalista.

Recientemente también se proclamó, por segundo año consecutivo, como Mejor Fotógrafo de Europa en la categoría de reportajes y fotoperiodismo del certamen que convoca anualmente la Federación de Fotógrafos Profesionales de Europa. Un título que también alcanzó a nivel nacional durante los años 2018, 2019 y 2020, el cual es otorgado por la federación española. Unos reconocimientos a su trabajo y su trayectoria ascendente que no permiten relajarse al artista ribeirense.

Aunque se muestra satisfecho y reconoce la importancia de haber alcanzado el tercer puesto en el raking mundial, asegura haberse quedado con la miel en los labios.

“Estos años estoy ganando un montón de premios y lo que me falta sería ese, el oro. Es complicado porque el nivel en un europeo es mucho más alto que en uno nacional y, lógicamente, en un mundial pues más difícil todavía. Es difícil, pero yo quiero ganar el oro y me voy a partir el alma por hacerlo”, afirma.

Aficionado a la fotografía desde pequeño, herencia de la afición de su padre, Alfonso Novo se dedicó profesionalmente a otras labores hasta que en 2012 empezó a trabajar como fotógrafo profesional.

“Hasta el momento en lo que más me he centrado es tanto en la fotografía de bodas como en la formación. Tengo un estudio en A Coruña con otros compañeros, con un reconocimiento internacional, en el que impartimos talleres a profesionales tanto de España como de fuera. Mi negocio no está solamente en hacer fotografía sino también en nuestra formación, que es muy específica y está homologada por las federaciones de distintos países”, indicó al respecto el experto.

Aparte están sus proyectos personales. Asegura que tiene muchas ideas en la cabeza “porque no paro de darle vueltas y de pensar en todas las cosas que me gustaría hacer, aunque no se trata de nada en concreto”. Como la mayoría de los mortales está oteando el horizonte y poniendo chinchetas en un mapa para cuando la situación sanitaria mejore. “Me imagino que, como todo el mundo, estoy deseando que esta pandemia nos deje tranquilos para poder viajar y documentar un montón de cosas”.

En cuanto a las claves para conseguir la imagen perfecta, Novo cree que hay varios factores en juego, que estas “no aparecen por arte de magia”. En su caso, previamente “estudio realmente lo que quiero hacer, dónde lo tengo, qué posibilidades... Una gran fotografía no sucede porque vayas con la cámara por la calle y te la vayas a encontrar, eso es muy difícil. Lo que hago es planificar mucho lo que quiero hacer”.

A la hora de disparar, considera dos aspectos fundamentales: estar alerta a lo que está aconteciendo y anticiparse a lo que va a suceder, “algo crucial que he aprendido con el tiempo”; y la combinación de práctica, técnica y conocimiento, “tener la capacidad de, en un segundo, tener en cuenta la composición, la luz y un montón de cosas; algo que, como en cualquier otra profesión, tienes que desarrollar y poner todo tu entusiasmo en lo que haces”, concluyó.

En alfonsonovo.com atesora una muestra de sus valiosos trabajos.