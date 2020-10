Novo treito de beirarrúas para o polígono de Xarás

RIBEIRA. A empresa Construcciones Ponciano Nieto S.L. iniciou, cun investimento de 82.980 €, a pavimentación dun novo treito de vial e a execución de beirarrúas no polígono industrial de Xarás, en Ribeira, coa fin de incrementar a seguridade viaria. A zona onde se centra a actuación tiña beirarrúas construídas en formigón en masa bastante deterioradas, ao igual que a calzada. Os traballos, que concluirán co pintado do vial, teñen un prazo de catro meses e están financiados ó 80% pola Consellería de Economía, Emprego e Industria. S. S.