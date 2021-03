Novos cursos en Boiro sobre Inkscape, Internet, informática e deseño 3D

BOIRO. O Concello de Boiro, a través da aula Cemit, ofrece un novo ciclo de xornadas formativas para o mes de abril que inclúe cursos en modalidade presencial e tamén online. O prazo de inscrición está xa aberto e poden facerse na propia aula do centro social de Boiro. Os cursos que se ofertan son xornadas de formación en Inkscape, que serán online os días 5, 6, 7 e 8 de abril, de 10.00 a 12.00 horas. Entre os días 5 e 29, en modalidade presencial, vaise impartir un curso de inicio á informática e Internet, en horario aínda pendente de confirmar. Entre os días 19 e 29, de 10.00 a 12.00, vaise celebrar online o de deseño 3D con SketchUp. Toda a información está dispoñible na web municipal e no centro social. As inscricións poden facerse a través do email axentetic@boiro.org, chamando ó número 981 84 26 35 ou enviando un WhatsApp ó 629 769 139. s.s.