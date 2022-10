Nuevos resultados positivos frenan la apertura del marisqueo en Noia

Noia. El lunes 26 de septiembre era la fecha elegida por la cofradía San Bartolomé para iniciar la campaña marisquera, pero los profesionales continúan en tierra a la espera de que remita la toxina y atentos a los resultados de los análisis que se están realizando desde entonces por parte del Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia (Intecmar).

El pasado miércoles el Intecmar comunicaba al pósito el cierre definitivo de las zonas II (positivo en toxina lipofílica y paralizante) y III (donde apareció la PSP) de la ría de Muros-Noia, y desde entonces no ha habido buenas noticias. Este martes el Intecmar notificó el resultado de los análisis realizados el lunes: “dou moi alto a PSP na zona II, tanto na ameixa xapónica como no berberecho. Na zona III dou negativo, pero aquí hai moita cría, pouca ameixa e berberecho pequeno e, ademais, están pegadas ambas zonas e existe o risco de ter que tirar todo ao mar; é mellor estar quietos”, afirmó el patrón mayor de Noia, Santiago Cruz Martínez.

Según adelantó, este miércoles y viernes se enviarán nuevas muestras para analizar al instituto con base en Vilaxoán. Las previsiones son poco optimistas, puesto que para que se abra la campaña son necesarios dos resultados libres de toxina, por lo que desde la entidad marinera descartan iniciar la actividad marisquera esta semana.

A ello se suman unas temperaturas atípicas para esta época que tampoco ayudan. “Eu xa o dixen desde o principio, facía falta un cambio de tempo. Oxalá que me engañara, pero a experiencia... dan moi bo tempo, e tiña que haber nortes e fríos para arrefriar as augas”, explicó Santiago Cruz este martes, quien comentó que “todo o mundo está esperando como auga de maio, pero a natureza é así e o cambio climático existe, hai que facerlle caso aos científicos. Estes veráns non se recordan dende hai moitos anos e as temperaturas que hai estes días non axudan”.

Al igual que sucedió en el año 2021, la cofradía de pescadores San Bartolomé ya avanzó hace unos días que “se dura o peche, a campaña prolongarase en abril, como fixemos o ano pasado”. m. c.