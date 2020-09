A sala de xuntas do Concello da Pobra do Caramiñal acollerá este xoves ás 14.15 horas unha rolda de prensa para dar conta da investigación feita sobre as verteduras puntuais que se produciron nas praias dos Raposiños e dos Areos neste verán. Ao acto asistirán o alcalde da Pobra do Caramiñal, Xosé Lois Piñeiro, a concelleira do Medio Ambiente, Genoveva Hermo, e a técnica municipal desta área, Beatriz González.