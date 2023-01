O Bloque do Barbanza vai homenaxear en Boiro a sete militantes históricos

BOIRO. O BNG realizará un acto o vindeiro venres día vinte ás 20.30 horas no centro social de Boiro para conmemorar os corenta anos da súa fundación. E farao presentando un libro e facendo un recoñecemento público a un grupo de militantes históricos. No acto intervirán a deputada autonómica Rosana Pérez; o militante Santos Saborido; o autor do libro titulado 1982-2022: 40 anos ao servizo de Galiza, Manuel Anxo Baz; e o presidente da Fundación Galiza Sempre, Rubén Cela. Os militantes que serán homenaxeados son os ribeirenses Áurea Santiago e Xaquín Maño; a pobrense Rosana Pérez; os boirenses Santos Saborido e Xan García; e os rianxeiros Ramón Abuín e Miguel Ordóñez. Segundo o responsable da formación na comarca do Barbanza, Luis Pérez Barral, “estes corenta anos demostran que o BNG é un proxecto sólido”. suso souto