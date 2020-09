O BNG pide actuar contra os vertidos e os cheiros na zona industrial de Couso, en Ribeira

O lugar de Couso, na parroquia ribeirense de Aguiño, está situado nunha área costeira de especial valor ambiental, onde se fai imprescindíbel a preservación e o coidado do medio para que os recursos dos traballadores e traballadoras do mar non se vexan prexudicados. Malia isto, a zona padece desde hai anos a instalación e actividade de diversas industrias e, máis recentemente, unha EDAR deseñada para unha poboación de 19.000 habitantes.

O voceiro do BNG en Ribeira, Xosé Vázquez Cobas, argumenta que en numerosas ocasións ao longo das últimas décadas, os veciños e veciñas reiteraron as súas queixas polos cheiros insoportábeis que padecen e que fan molesta, incómoda e insán a vida preto do lugar. Vázquez lembrou como o BNG se opuxo historicamente á instalación de industrias na zona e como a veciñanza chegara ao punto de recoller sinaturas solicitando que non se concedesen licenzas para industrias potencialmente contaminantes nese punto e na súa contorna.

“Tanto a veciñanza como os mariñeiros teñen comprobado en múltiples ocasións a existencia de residuos no mar, da coloración da auga e da presenza de verteduras de aparencia aceitosa”, indican dende a formación nacionalista, que engade que nas últimas semanas volveu haber denuncias públicas desta situación “que amosan non só ata que límite produce cansanzo na veciñanza do lugar senón tamén grande preocupación”.

Ante esta situación, a deputada do BNG no Parlamento de Galicia, Rosana Pérez Fernández, anunciou a presentación de diversas iniciativas parlamentares para indagar se a Xunta é coñecedora desta situación e se ten pensado investigar e solucionar as verteduras que se están producindo ao medio mariño.

Para a deputada nacionalista, “resulta sorprendente que ningunha administración teña tomado ata o de agora cartas no asunto e decidido investigar a procedencia tanto dos cheiros como das verteduras ao mar a pesar das queixas”. Segundo Pérez Fernández, a situación é de especial importancia precisamente por tratarse dunha zona natural sensíbel e por ser unha zona de importante produción pesqueira e marisqueira, na que mesmo ten lugar un dos eventos gastronómicos de produtos do mar máis coñecidos e recoñecidos no país.