O Concello de Boiro pídelle a Abanca que non peche a súa sucursal de Escarabote

O Concello de Boiro está a facer xestións para que a entidade Abanca non peche as súas oficinas do lugar de Escarabote e que actualmente prestan servizo á veciñanza dun dos núcleos máis poboados do municipio. Por este motivo, o alcalde, José Ramón Romero, vai manter unha xuntanza co director territorial da entidade para tratar este asunto.

O Concello de Boiro foi coñecedor, por parte da veciñanza da zona, da intención de pechar a oficina bancaria que Abanca ten no núcleo de Escarabote e do perxuízo que isto ocasionaría á veciñanza, ao verse privada dos servizos que esta sucursal ofrece para levar a cabo as súas xestións cotiás. Por este motivo, o Concello, o pasado 21 de abril, realizou unha solicitude formal mostrando o descontento da veciñanza polo peche desta instalación nun dos núcleos mais poboados do municipio e solicitando que se manteña este servizo no lugar de Escarabote.

O Concello é coñecedor do perxuízo que para a veciñanza do municipio supón o peche desta oficina e da cancelación dos servizos que se prestan, polo que o alcalde ten fixada para a vindeira semana unha xuntanza co director territorial de Abanca en Santiago, o máximo representante da entidade na zona, para evitar que se pechen ditas instalacións.