O Concello de Lousame pon en marcha o programa de compostaxe doméstica

O Concello de Lousme vén de poñer en marcha un novo programa de compostaxe no que repartirá de balde entre a veciñanza un total de 175 composteiros domésticos e instalará os que serán os primeiros centros de compostaxe comunitaria. Así mesmo, a administración local adquirirá unha biotrituradora móbil que permitirá xestionar a elevada cantidade de restos de poda que se xeran, contribuíndo a reducir as queimas.

Unhas actuacións que o Concello lousamián realizará ao abeiro da convocatoria 2020 das axudas do Plan de impulso ao medio ambiente (Plan PIMA) do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico. O financiamento obtido a través desta convocatoria permitirá cubrir o 80 % do custe total do programa de compostaxe deseñado polo Concello de Lousame, e o resto será asumido con fondos propios.

A adquisición destes equipamentos completarase co desenvolvemento de accións formativas e informativas sobre os beneficios da compostaxe e o uso dos composteiros domésticos e comunitarios.