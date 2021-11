O Concello pavimenta e mellora diversos camiños na parroquia de Tállara

LOUSAME. O Concello de Lousame vén de investir 30.000 euros na mellora

dos accesos á localidade de Abelendo dende a DP-1105 Boiro-Noia e na pavimentación do camiño que une as localidades de Barreira a Guiende, ambas as dúas na parroquia de Tállara. Unhas obras executadas pola empresa Excavaciones Yoni Tuñas SL ao abeiro do Plan Único de Concellos POS+ 2021. Así mesmo, o Concello lousamiá está a executar nestes días outra actuación máis no lugar de Guiende, onde se comezou coa demolición do pavimento existente en tres treitos da aldea e

onde se procederá ao seu pavimentado con cinco centímetros de zahorra e doce de formigón nunha superficie de 1.035 metros cadrados. Unha obra orzamentada en máis de 20.000 euros e que está sendo executada pola empresa Construcciones y Obras Andújar SL. m. c.