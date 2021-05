O cribado realizado na Pobra destapou outros sete positivos en COVID

No cribado poboacional mediante PCR realizado este sábado no centro de saúde da Pobra a persoas de entre 20 e 40 anos, a participación foi só do 53 % e o resultado foi de sete casos positivos en COVID.

Ademais, no cribado que se levou a cabo este domingo no hospital comarcal do Barbanza a traballadores dunha empresa, a participación foi do 76 % e o resultado foi de 3 positivos.

Pola súa banda, Boiro atópase dende este sábado no nivel medio de restricións, o que afecta ás capacidades máximas na hostalaría e tamén á hora celebrar espectáculos con público ou xuntanzas. O mercado semanal que se celebra todos os martes no municipio ten menos de cen portos polo que se están a instalar na súa totalidade respectando as medidas de seguridade. O departamento de Servicios Sociais realiza a coordinación de todas as necesidades derivadas da pandemia e persoas con positivo, como poden ser as necesidades de recollida de lixo por parte dos operarios de Protección Civil ou entrega de alimentos e outros bens de primeira necesidade. A Policía Local boirense tramitou nos últimos días un total de 8 sancións por incumprimento das restricións decretadas para o control da situación epidemiolóxica: 4 polo uso indebido de máscara, 2 polo incumprimento da restrición de xuntanzas de persoas non convivintes e 2 por comer ou beber na vía pública sen respectar as medidas de seguridade.