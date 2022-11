O Festimaxia regresa á vila lousamiá con catro funcións

A concelleira de Cultura de Lousame, Silvia Agrafojo, e os técnicos de Cultura lousamiás, Eduardo Agraso e Teresa Baluja, presentaron este mércores a sétima edición do Festimaxia Lousame 2022, que terá lugar na casa da cultura lousamiá durante este mes de novembro.

Silvia Agrafojo felicitou aos técnicos do departamento de Cultura por “unha programación moi interesante e variada, con magos de renome que farán desfrutar ás familias de Lousame”. Todas as actuacións serán de acceso gratuíto, a partir das 18.00 horas, e previa reserva de entrada en bandoticket.com.

Sobre o escenario lousamiá actuarán dous magos galegos, Teto e Vituco, e outros dous de fóra da comunidade, Patri Zenner e Víctor Cerro. “Buscamos unha diversidade para atopar espectáculos de maxia moi diferentes entre si pero dirixidos a un público familiar. Así, o Mago Teto, que case é o mago residente do Festimaxia de Lousame, porá en escena unha maxia moi teatralizada, mentres que Víctor Cerro fará un exercicio de mentalismo, Patri Zenner vinculará a súa actuación á natureza e o Mago Vituco presentará un espectáculo

de animación e participación do público”, explicou Agraso.

O Mago Teto será o encargado de poñer en marcha o festival este sábado 12 de novembro con O afiador, un espectáculo que xira en torno a unha roda de afiar dos anos 30 herdada polo mago dos seus devanceiros. Para os efectos de maxia desta función empréganse elementos típicos dos afiadores como poden ser coitelos, tesoiras, navallas e paraugas.

O propio Mago Teto impartirá o primeiro dos dous obradoiros do Festimaxia. Un taller de iniciación ao mundo do ilusionismo dirixido a nenos e nenas de máis de 8 anos e que terá lugar o venres 18 de novembro, ás 18.00 horas, na casa da cultura. Uns obradoiros que tiveron moi boa acollida na pasada edición e que este ano complementaranse cun taller de igualdade e a proxección do vídeo Cultura para todos da Deputación da Coruña. Así mesmo, a sala de exposicións da casa da cultura acollerá durante o mes de novembro unha mostra de carteis antigos de maxia, composto por sesenta carteis de antigos espectáculos achegados polo Mago Teto.

En canto ao resto das actuacións, o 19 de novembro, tomará o relevo o mago Víctor Cerro; ao día seguinte será a quenda da maga Patri Zenner; mentres que o Mago Vituco pechará a programación o día 27. Máis información na web municipal (concellodelousame.gal).